The Exquisite Girl (USA) deja esta impresionante marca en el hipódromo Internacional La Rinconada

Durante la jornada de este domingo 13 de septiembre, donde se programaron 14 carreras y tres selectivas, la potra americana The Exquisite Girl, establece una nueva marca en la balanza para este compromiso luego de 273 días sin correr en el Hipódromo Internacional La Rinconada, ubicado en el valle de Coche.

Meridiano: The Exquisite Girl (USA) establece récord en el peso físico

La sexta carrera de la jornada dominical, reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1,100 metros, se presentó la potra de segundo año de carrera The Exquisite Girl (USA). Está nacida y criada en Pensilvania, hizo caso omiso a los 273 días sin correr y los 597 kilos que deja en balanza para este compromiso para ganar al reverendo galope.

The Exquisite Girl (USA), hija de Complexity en Purple Lights por Gradyar de pelaje roano o tordillo, defendió los colores del Stud “San Manuelito” con la monta de Iván Pimentel Jr., para Ismael Martínez; deja atrás la marca impuesta por Perfect La Combee (USA) que marcó en su estreno en La Rinconada abril de 2025 en la balanza 579 kilos.

Meridiano: Ejemplares con mayor peso en La Rinconada

En las últimas décadas hemos tenido en Venezuela ejemplares de gran peso físico que han destacado en las pistas de los hipódromos criollos y que han marcado un antes y un después. En archivos registrados tenemos más de 50 ejemplares que están por los 500 kilogramos de peso, nacidos y criados en nuestro país o que hayan participado en carácter de importado.

Sin embargo, un grupo selecto de equinos sobrepasa los 550 kilogramos de peso físico registrado según su última actuación o que hayan registrado el mismo.

Dentro de este grupo destacan Litre Fratelli, El De Froix, José Enrique, El Santo, El Afandi y el argentino Tuco Salamanca, que registró 560 kilos, al igual que Premiado. Por encima de los 570 kilos, el también americano Perfect La Combee, que registró en la balanza para su debut 579 kilogramos en la reunió 12 de la 2025.

Hoy, The Exquisite Girl (USA) se queda con esta marca de ganar con un peso de 597 kilos.