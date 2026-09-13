Estos son los tres nuevos puestos para las Breeders’ Cup que otorgó Curragh

La mañana de este domingo, el hipódromo de Curragh Racecourse, Irlanda, dentro de su programación selectiva, otorgó tres plazas para el venidero Campeonato de Criadores, a través de la Breeders’ Cup Challenge Series Win, and you're in (Si ganas, estás adentro). Donde observamos la actuación descomunal de Sun Goddess, vimos cómo Comanche Brave supera los tropiezos y la victoria sorpresiva de Folsom Blues.

Breeders’ Cup: Sun Goddess deslumbra con una exhibición descomunal

La poderosa potranca Sun Goddess reafirmó su extraordinario talento al vencer por una distancia abrumadora de seis cuerpos y medio en el reconocido Moyglare Stud Stakes (Gr.1). Bajo el entrenamiento del afamado Aidan O'Brien y la conducción del jinete estelar Ryan Moore, la defensora de Coolmore se mostró dominante en la distancia de 1,400 metros y brindó un espectáculo a los aficionados del hipódromo de Curragh. Con esta victoria rotunda, la hija de Sioux Nation garantizó su acceso directo a la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf.

Breeders’ Cup: Comanche Brave sortea el tráfico y clava un triunfo electrizante

Mostrando una aceleración fulminante en el tramo decisivo, el destacado velocista Comanche Brave capturó los máximos honores en el exigente Bar 1 Racing Flying Five Stakes (G1). Bajo la magistral conducción del joven jockey Billy Loughnane, el pupilo de Donnacha O'Brien aguardó pacientemente por un espacio libre en las 100 yardas finales. Al abrirse la brecha, desató una potente atropellada con la que superó por un cuerpo y un cuarto a American Affair, sellando de este modo su clasificación directa hacia la Breeders’ Cup Turf Sprint en los Estados Unidos.

Breeders’ Cup: Folsom Blues sorprende por completo y conquista el National Stakes

En una definición de antología, el talentoso dosañero Folsom Blues sorprendió a los principales favoritos al adjudicarse de forma categórica el prestigioso Goffs Vincent O’Brien National Stakes (G1). Guiado con destreza por el jockey Joey Sheridan, el pensionista de Joseph O'Brien se desprendió con absoluta solvencia del lote para relegar a su compañero de establo, Monogram, al segundo lugar. De este modo, le brindó a su entrenador su tercera consagración en este clásico histórico de la hípica irlandesa.