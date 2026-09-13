¡Back to back! Notable Speech del Godolphin se lleva la Woodbine Mile (G1) de $1 millón

Dentro de la cartelera clasificatoria para el Campeonato de Criadores efectuada el sábado en el hipódromo de Woodbine, Canadá. Se corrió la selectiva Woodbine Mile (G1) con una bolsa de un millón de dólares en premios, en la cual el consentido del Godolphin Stable, Notable Speech, cobró desquite y se adjudicó este evento y así su pase a la Breeders’ Cup Mile.

Notable Speech se reivindicó en la Woodbine Mile (G1)

Notable Speech (GB), un hijo de 5 años de Dubawi y de la yegua Swift Rose por Invincible Spirit, remontó con determinación para ganar el sábado la Woodbine Mile (G1) de $1 millón, parte del programa 'Win and You're In' de la Breeders' Cup.

Por cuarta vez en cinco años, Godolphin y el entrenador Charlie Appleby se dirigen a la Breeders' Cup Mile (G1T) con un boleto "Win and You're In" ganado en la Woodbine Mile (G1T) de CA$1 millón, bajo la dirección de William Buick.

Deterministic, con agilidad, tomó la delantera desde el principio, y con gran determinación intentó mantenerse en punta hasta la meta, pero Notable Speech (GB), desde el fondo bajo la mano paciente de Buick, esperó los 250 metros finales a la meta para atropellar y, sin tráfico, aceleró y comenzó a superar a sus rivales, para finalizar con una contundente victoria por medio cuerpo, con un tiempo final sobre césped en 1:33.86, bajando un segundo y dos quintos su mismo registro del pasado año, que fue de 1:35.33.

Con la victoria del sábado, Notable Speech, ahora iguala a Wise Dan (2012-13) como los únicos ejemplares en ganar este evento de manera consecutiva. De esta manera, el caballo del jeque Mohammed se gana un lugar con tarifa paga para correr en la Breeders' Cup Mile (G1) de $2 millones en Keeneland el 31 de octubre.