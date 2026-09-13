¡Saffie Joseph Jr lo hizo de nuevo! Consigue su cuarta victoria seguida en el Princess Rooney (G3)

Este sábado, el hipódromo de Gulfstream Park, presentó dentro de su cartelera de diez carreras la edición 40 del Princess Rooney (G3), dotado con 225,000 dólares y a una distancia de siete furlongs para potrancas y yeguas, en la cual Kerry’s Kiss, con Edwin González en gran performance, vence a la gran favorita Simply Joking, que fue su escolta.

Breeders’ Cup: Saffie Joseph Jr consigue su cuarta victoria seguida en el Princess Rooney

El entrenador Saffie Joseph Jr. de nuevo estará presente por cuarta vez consecutiva en la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) de 1 millón de dólares en Keeneland el 31 de octubre, gracias al programa de "Win and You're In" del Breeders' Cup Challenge, que otorga un lugar para este evento que le corresponde a Kerry’s Kiss, tras ganar de punta a punta el Princess Rooney (G3).

Kerry’s Kiss se une al staff de ganadoras de Jospeh Jr. para este evento, luego de hacerlo con Three Witches (2023), Soul of an Angel (2024) y Haulin Ice (2025).

¿Podrá Saffie ganar su segunda Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint?

Con Three Witches, tras su victoria por medio cuerpo en la Princess Rooney (2023), obtuvo un tercer puesto en la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint en Santa Anita.

Soul of an Angel (2024), ganadora por tres cuerpos de la Princess Rooney, se alzó con la victoria en la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint en Del Mar.

Haulin Ice, en la pasada temporada propiedad de C2 Racing Stable, WSS Racing y Agave Racing Stable, ganó este evento por cuatro cuerpos y finalizó sexta en la Breeders' Cup en Del Mar.