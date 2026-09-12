¡Castellano a lo crack! Voyager gana el Natalma Stakes (G1) y consigue un puesto para la Breeders

Este fin de semana, en el hipódromo de Woodbine, recibe cuatro pruebas clasificatorias para el Campeonato de Criadores, donde Voyager, bajo la dirección del jinete Salón de la Fama, Javier Castellano, consigue una victoria de manera solvente en la Natalma Stakes (G1), una carrera de césped de $500,000 disputada en una milla que forma parte de la Breeders' Cup Challenge Series y da derecho a la ganadora a la inscripción automática en la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) el 30 de octubre en Keeneland.

Breeders’ Cup: Voyager con Castellano gana el Natalma Stakes

La quinta carrera de la cartelera sabatina fue reservada para el Natalma Stakes (G1) con premio de $500,000 exclusiva para potras de dos años. Voyager, que no tuvo una buena salida, el jinete venezolano Javier Castellano, se mantuvo a la expectativa en la recta de enfrente hasta promedio el giro de la última curva.

Al salir de la curva rumbo a meta, Voyager avanzó con fuerza con el control de Castellano, de manera que la hija de Justify en Chart por Lea, fue en la búsqueda de las más veloces, que vendieron cara su derrota ante Voyager, que atacó en los 300 finales metros de la meta, para ganar en crono de 1:35.06.

Voyager, entrenada por Mark Casse para los colores de D J Stable LLC, suma su segunda victoria en tres presentaciones e incrementó sus ganancias por encima de los 400 mil dólares en premio para sus conexiones.