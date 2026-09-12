¡Batacazo mundial! Un caballo 50 a 1 silencia Leopardstown en el Irish Champion Stakes

Esta mañana el hipódromo de Leopardstown, ubicado en Irlanda, celebró una cartelera de ocho competencias, entre ellas la Royal Bahrain Irish Champion Stakes (Gr. 1) de $1,269,500 en 2,000 metros en pista de grama que atrajo a ocho caballos, en la cual Hotazhell, se convierte en la mayor sorpresa en la taquilla para quedarse con este evento y consigue un pase directo para la Breeders’ Cup Turf (G1) que corre en octubre en Kentucky.

Breeders’ Cup: Hotazhell sorprende y se mete en la Breeders’ Cup

Hotazhell protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia del turf al conquistar el prestigioso Royal Bahrain Irish Champion Stakes (Gr. 1) en el hipódromo de Leopardstown. Con una cotización de 50-1 en las apuestas, el conducido por el jockey Shane Foley y entrenado por la destacada preparadora Jessica Harrington superó a los máximos favoritos del circuito internacional.

Meridiano: Desarrollo de la carrera

El hijo de Too Darn Hot derrochó clase basado en tenacidad y resistencia desde el inicio de la carrera. Foley ubicó al ejemplar en posiciones de vanguardia, manteniéndose firme ante el fuerte ritmo de la competencia.

Al ingresar a la recta definitiva, los lógicos candidatos de los mercados principales quedaron relegados ante una atropellada inesperada. En un final de infarto electrizante y de bandera verde, Hotazhell resistió con valentía en los metros decisivos, definiendo la carrera por una mínima ventaja en el propio disco de llegada, derrotando a Wimbledon Hawkeye (a una nariz), mientras que el gran favorito de la taquilla y para ganar, Constitution River, queda tercero a 3/4 de cuerpo.

El ganador detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 2:02.53 para los 2,000 metros sobre pista catalogada como buena. Con este impactante triunfo Hotazhell no solo sumó un nuevo lauro al más alto nivel tras su festejo previo en Alemania, sino que además aseguró su clasificación directa hacia la prestigiosa Breeders' Cup Turf (Gr. 1) en los Estados Unidos.