¡Invicta e imbatible! Mira cómo Blue Bolt destroza a sus rivales en Leopardstown

Más temprano en el hipódromo de Leopardstown, ubicado en Irlanda, se disputó el Coolmore America 'Justify' Matron Stakes (Gr. 1) de $413,000 en 1,600 metros en pista de grama que atrajo a nueve yeguas, en la cual Blue Bolt, defensora de las sedas de Juddmonte, ratificó su estatus como la mejor de la temporada al coronarse en este evento y mantenerse invicta e imbatible esta temporada.

Breeders' Cup: Desarrollo de la carrera

Blue Bolt (Ire) de cuatro años, hija de Blue Point (Ire) en Mayhem (Ire) por Whipper, fue guiada a la perfección por el jockey Colin Keane, la pupila del entrenador Andrew Balding se ubicó de manera inteligente desde la largada en una posición expectante. Keane la mantuvo siempre a tiro, colocándose justo detrás del fuerte ritmo impuesto al frente por Carolina Jetstream y la campeona defensora de la edición anterior, Fallen Angel.

Al ingresar a la recta final y desarrollarse los últimos 400 metros de la competencia, Blue Bolt mostró su característico e imbatible cambio de ritmo. Con un contundente remate en los tramos decisivos, dominó la escena sin contratiempos.

Con este imponente triunfo, Blue Bolt (Ire) no solo mantuvo su invicto perfecto en cinco salidas durante el año 2026, sino que encadenó de manera brillante su tercer triunfo consecutivo de Grupo 1 tras sus previas consagraciones en el Falmouth Stakes y el Prix Rothschild.

Asimismo, esta victoria le otorgó un boleto directo y garantizado para la prestigiosa Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) a correrse el 31 de octubre en el Hipódromo de Keeneland, en los Estados Unidos.