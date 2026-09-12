Corredor del Kentucky Derby junto a nueve americanos competirán en La Rinconada

Se trata de una noticia que embarga una emoción tanto para la afición como para las propias autoridades hípicas del Instituto Nacional de Hipódromos, que prontamente disfrutará en la pista del talento y la velocidad de esta generación de purasangres en la arena del Hipódromo Internacional La Rinconada.

Diez ejemplares estarían arribando a Venezuela

En la cuenta en “x” de Javier Farache (@Jfarache) se pudo conocer que el ejemplar Kentucky Derby Runner, Grand Mo the First (USA), que fue entrenado por Víctor Barboza Jr., estará arribando a Venezuela junto a nueve ejemplares norteamericanos, que llegan para fortalecer nuestro calendario hípico y que a su vez le dará fuerza a nuestra cría nacional en los próximos años.

Grand Mo the First (USA) se clasificó para el Kentucky Derby (G1) de 2024 con 40 puntos, gracias a sus terceros lugares en el Tampa Bay Derby (G3) y el Florida Derby (G1). Grand Mo the First (USA) es un hijo de Uncle Mo en Lilies So Fair por Giants Causeway, criado en Kentucky por John D. Gunther. Grand Mo the First tiene récord de cuatro victorias (una este año) en 13 salidas con dos segundos y cuatro terceros premios acumulados de $410,040.

Para este macho de cinco años, cuenta dentro de sus triunfos el Bear's Den Stakes en Gulfstream Park, y su actuación en el Derby fue décimoctava con la monta de Emisael Jaramillo, en prueba ganada por Mystic Dan, sorprendiendo a los grandes favoritos Sierra Leone y Forever Young (JAP).

La constante llegada de ejemplares extranjeros cada vez se supera en la calidad a las competencias del óvalo caraqueño, por lo que este flujo de importados no solo potencia el nivel técnico de los lotes, sino que también ofrece un espectáculo de primera categoría a la afición hípica nacional.