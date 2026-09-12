¡Atención al público hípico! Conozca a los tres ejemplares provenientes de Panamá que llegarán a Venezuela

La jornada de este domingo 13 de septiembre, el Hipódromo Internacional La Rinconada, tiene preparada la reunión número 36, que comprende 14 competencias que incluyen dos pruebas de Grado II y una Especial Condicional, además del atractivo 5 y 6 nacional, ¡emoción que paga!

La Rinconada: Tres ejemplares provenientes de Panamá llegarán a Venezuela

A través de la cuenta en “X” de @diezfurlongs y de la cuenta en Facebook de Ricardo Chong (Pasión por la Hípica) se pudo conocer que llegarán desde Panamá tres ejemplares que hacen campaña en el hipódromo Presidente Remón.

Adage es un macho de cuatro años, hijo de Vekoma en Spanish Point por Creative Cause, ganador de diez carreras en 17 presentaciones con una producción de $108,642, y que se mantiene invicto esta temporada de 3-3. Es propiedad del stud “Carmen Cristina” y fue entrenado por Alberto Rodríguez. Es múltiple ganador de pruebas de grado, entre ellas el Clásico “Francisco Arias Paredes” (G1) corrido el pasado 19 de abril.

Otro de los ejemplares mencionados son los consentidos del Stud “Campo Azul” del Dr. Luis Shirley, el dueño del recordado Dixie Emperor, y quien fuera exaltado al Salón de la Fama del Clásico del Caribe en 2016 por sus triunfos con Alexia Y Calínico en el importante evento regional. Ellos son: First Front (USA) y Amador Ring (USA).

First Front (USA) es un macho de seis años, hijo de Cummer Front en Make It Run por Creative Cause, de 43 actuaciones con 10 victorias y producción de $67,835 para sus conexiones. Es ganador selectivo y su última carrera fue una victoria en una prueba Allowance el pasado 6 de septiembre.

Amador Ring (USA), es el tercer producto del país istmeño que estaría abordando a nuestro país. Se trata de un tresañero ganador de cinco carreras (todo este año) en diez actuaciones con producción por encima de los 30 mil dólares, también entrenado por Alberto Rodríguez. Llegará a nuestro país con tres victorias consecutivas. La última fue el pasado 10 de septiembre.

Con esto, se continúa en el robustecimiento en cuanto a la población de importados, una iniciativa que tiene como finalidad apuntalar la programación de carreras y, en paralelo, dinamizar la producción de crías para el impulso del deporte favorito de los venezolanos.