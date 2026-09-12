Ka Ying Rising el caballo mejor valorado del mundo va por la marca de Flightline

Con una puntuación de 135, Ka Ying Rising lidera la séptima edición del Longines World’s Best Racehorse Rankings para 2026 tras su actuación récord en la HKSAR Chief Executive's Cup (G3). Mejoró su puntuación de 131 a 135, que es la puntuación más alta que ha recibido un velocista bajo el sistema actual.

Ka Ying Rising aseguró por segundo año el título como el Mejor Caballo del Mundo

Ka Ying Rising ha hecho historia tras su actuación récord en el Chief Executive’s Cup Handicap (G3) (6f/1200m) en Sha Tin el domingo (6 de septiembre) al lograr la calificación más alta jamás otorgada a un velocista y regresar al número uno absoluto en el LONGINES World’s Best Racehorse Rankings (LWBRR).

Invicto desde febrero de 2024, Ka Ying Rising recibió el aumento de cuatro puntos después de marcar su sexto récord de pista en Sha Tin, y un quinto en el recorrido de césped de 1200m, con un impresionante tiempo de 1m 06.11s para una victoria por siete y tres cuartos de longitud. Esto le valió sus cuatro puntos extras, de 131 a 135.

El récord anterior lo ostentaba Black Caviar, que alcanzó una puntuación de 132 en 2011, que fue evaluada después de ganar el Newmarket Handicap (G1) de 2011 (6f/1200m) en tiempo récord. Black Caviar se retiró invicta después de 25 carreras.

Ka Ying Rising buscará convertirse en el monarca absoluto

El entrenado por David Hayes y montado por Zac Purton, Ka Ying Rising concluyó 2025 con una calificación de 128 y, este año, elevó su marca a 130 en mayo, 131 en julio y ahora 135. La última clasificación de Ka Ying Rising es la cuarta marca más alta jamás otorgada a un caballo en la historia del LWBRR, detrás de Frankel, quien obtuvo 136 y 140 en 2011 y 2012, Flightline (140) y Sea The Stars (136).

Lo coloca en la misma marca que Baaeed, Harbinger y el caballo mejor calificado de Japón, Equinox (135).

Últimas clasificaciones

135 - Ka Ying Rising

131 - Ombudsman

127 - Bow Echo

126 - Romantic Warrior – Darys