El mejor caballo del mundo: Ka Ying Rising pulveriza récords en Sha Tin

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Este domingo se disputó la Chief Executive's Cup (Gr.3) que inaugura tradicionalmente la temporada hípica en Sha Tin, Hong Kong. Esta prueba fue disputada sobre 1,200 metros en césped. Esta cita anual reúne a destacados velocistas en un hándicap entre ellos el legendario Ka Ying Rising que hizo historia.

Ka Ying Rising pulveriza récords en Sha Tin

Este domingo, en el hipódromo de Sha Tin, el famoso caballo Ka Ying Rising hizo historia. El velocista logró una victoria contundente en la Chief Executive's Cup (Gr.3) y acumuló 21 victorias seguidas en la hípica de Hong Kong.

El caballo entrenado por David Hayes, montado por el jinete estrella Zac Purton, lideró la competencia de 1,200 metros en césped desde el comienzo. El caballo de Nueva Zelanda, Copartner Prance, llegó a la meta con una notable ventaja de siete cuerpos y tres cuartos sobre su competidor más cercano.

Ka Ying Rising, además de ampliar su racha invicta, pulverizó su propio récord en pista. El cronómetro oficial marcó 1:06.11 centésimas. Esta marca superó el registro anterior en casi un segundo.

David Hayes expresó su asombro ante los medios locales. El preparador destacó que el ejemplar regresó más grande, fuerte y veloz tras el receso de la temporada anterior. Con esta presentación, el considerado mejor velocista del planeta acumula un impresionante historial de 22 victorias en 24 salidas a la pista.

Ka Ying Rising en su futuro más cercado

El próximo gran compromiso del campeón Ka Ying Rising será en Australia, donde defenderá su corona en The Everest (Gr.1), considerada la carrera de velocidad sobre césped más rica del mundo, que se disputará a mediados de octubre de 2026 sobre una distancia de 1,200 metros, con una bolsa que asciende a los 20 millones de dólares australianos, que equivalen aproximadamente a 14.43 millones de dólares estadounidenses.

Posteriormente, el plan trazado por su entrenador David Hayes contempla su regreso a Hong Kong en diciembre para disputar la prestigiosa LONGINES Hong Kong Sprint en Sha Tin.