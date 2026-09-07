La drástica multa al entrenador del Valencia: todos los detalles del castigo

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Durante la realización de la reunión N.º 22 de la temporada, se realizaron nueve carreras que se disputaron este sábado 5 de septiembre, que incluyó la edición 27 del Clásico “Propietarios Valencianos” en el hipódromo de Valencia, en la cual el ejemplar Peterose logró otra victoria de manera consecutiva en este circuito, se presentaron multas a jinetes y entrenadores, a conocer.

Meridiano: Comisarios multan a este entrenador

La segunda carrera del programa en el hipódromo de Valencia, exclusiva para caballos de 3 y más años ganadores de 1 carrera, los comisarios del Valencia, luego de observar el informe presentado por el juez de Paddock, proceden a sancionar al entrenador del ejemplar Néstor Julián (número 4), que arriba sexto con la monta del jinete J. Moreno.

La victoria en esta prueba fue para el ejemplar The Orphan (número 1) con la monta de José García para el entrenador J. Durán, representando al stud “JDA”. Este caballo de cinco años, hijo de Sindereus Nuncius, agenció crono de 82.2 para 1,300 metros y significa la segunda victoria en 24 presentaciones.

Resolución y solicitud de exámenes

Según la resolución adoptada por la junta de comisarios del HINAVA en la página 4, realizan:

“MULTA: Visto el informe presentado por el JUEZ DE PADOCK donde notifica que el entrenador PARADA FRANKLIN del ejemplar NESTOR JULIAN (04) fue el responsable del atraso de la 2da. Competencia del Programa por presentarse a ensillar sin la divisa del STUD respectivo del ejemplar antes mencionado. Por lo tanto, esta Junta de Comisarios DECIDE SANCIONAR con MULTA a dicho entrenador. Todo según lo establecido en el artículo 61 Literal A, H y K del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS.”