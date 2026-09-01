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La hípica central enciende sus motores en el óvalo de Carabobo. El Hipódromo de Valencia ultima los detalles organizativos para celebrar su próxima Reunión Número 22 de la temporada 2026. Las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) proyectan una atractiva cartelera de nueve competencias que promete acaparar la atención de los apostadores y potenciar el tradicional juego del 5 y 6 nacional.

HINAVA: Este sábado el Clásico Propietarios valencianos es la joya de la reunión 22

El evento cumbre de la jornada sabatina será el prestigioso Clásico Propietarios Propietarios. La selectiva se disputará en el exigente recorrido de 2,000 metros sobre la pista de arena del óvalo valenciano, a la altura de la tercera carrera no válida para ejemplares de tres y más años. Esta distancia de aliento someterá a prueba la resistencia, las condiciones físicas y la capacidad estratégica de los mejores ejemplares maduros inscritos en la competencia.

Los principales establos de la región preparan a sus mejores cartas pisteras para esta magna cita del hipismo venezolano. El gremio de entrenadores y jinetes profesionales intensifica los entrenamientos matutinos en busca de las mejores condiciones físicas para asegurar la victoria. La afición hípica espera con ansias el anuncio oficial de los llamados a las inscripciones para conocer la lista definitiva de los competidores.