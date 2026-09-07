Comisarios de Valencia apertura averiguación administrativa y solicitan examen clínico a esta gran favorita

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Este sábado 5 de septiembre, el hipódromo de Valencia celebró la reunión N.º 22 de la temporada con una programación de nueve competencias, que incluyó la edición 27 del Clásico “Propietarios Valencianos” en la cual el ejemplar Peterose, logró otra victoria de manera consecutiva en este circuito.

Meridiano: Comisarios ponen en la lupa a este ejemplar

La sexta carrera del programa en el hipódromo de Valencia, exclusiva para yeguas de 3 y más años debutantes o perdedoras y ganadoras de 1 carrera que no hayan figurado en sus últimas actuaciones hasta el tercer lugar, los comisarios del Valencia, luego de observar la actuación de la favorita de la carrera María Bonita (número 5), que fue guiada por Ender Graciel y presentada por H. Alayón, deciden: una apertura de averiguación administrativa, solicitan exámenes clínicos completos y pruebas especiales.

La victoria en esta prueba fue para el ejemplar Sabana (número 1) con la monta de Osis Martínez para el entrenador Alejandro Ortiz, representando al stud “La Alamada”. Esta potra, hija de Pashito The Che, agenció crono de 75.3 para 1,200 metros y significa la primera victoria en dos presentaciones.

María Bonita (número 5), que fungía como la favorita de la prueba, arriba en la sexta posición.

Resolución y solicitud de exámenes

Según la resolución adoptada por la junta de comisarios del HINAVA en la página 10, realizan;

"SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y PRUEBAS ESPECIALES:

Vista la actuación del ejemplar MARIA BONITA Nº 05, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N.º 66 literal g y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la División de Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó “SIN LESIONES APARENTES”.

De igual manera: “APERTURA DE AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA:

Vista la actuación del ejemplar MARIA BONITA N° 05, quien participó en la 6ta. Carrera, de la Reunión N°22 del día 05 de septiembre de 2026. Esta Junta de Comisarios, una vez vista la reproducción de la prueba, procede a abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Así mismo, se les notifica al entrenador: ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED C.I.V-12.764.098 y al Jinete: GRACIEL ENDER C.I.V- 13.495.664 respectivamente. Para que comparezcan ante el Despacho del Comisario.

Residente del Hipódromo Nacional de Valencia. A los fines de rendir ENTREVISTA. El día martes 08 de septiembre de 2026. A las 10:30 a.m.”

