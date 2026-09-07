Por este motivo una de las grandes candidatas en la taquilla arriba última

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Un total de nueve carreras se disputaron este sábado 5 de septiembre en el hipódromo de Valencia, que celebró la reunión N.º 22 de la temporada, que incluyó la edición 27 del Clásico “Propietarios Valencianos” en la cual el ejemplar Peterose logró otra victoria de manera consecutiva en este circuito.

Meridiano: Comisarios ordenan exámenes clínicos especiales

La octava carrera del programa en el hipódromo de Valencia, exclusiva para yeguas de 3 y más años que no hayan ganado en los últimos 4 meses, los comisarios del Valencia, luego de observar la actuación de la favorita de la carrera Chipis Time (número 4), que fue guiada por Fernando J. García y presentada J. Carfunjol A., deciden: solicitud de examen clínico completo y pruebas especiales.

La victoria en esta prueba fue para el ejemplar Queen of South (número 7) con la monta de Osis Martínez para el entrenador Renny Verástegui, representando al stud “Elite Horse Racing Stable”. Esta yegua de nueve años, hija de Big Prairie, agenció crono de 74.4 para 1,200 metros y significa la décima sexta victoria en 73 presentaciones.

Chipis Time (número 4), que fungía como la favorita de la prueba, arriba en la séptima y última posición.

Resolución y solicitud de exámenes

Según la resolución adoptada por la junta de comisarios del HINAVA en la página 10, realizan:

“SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y PRUEBAS ESPECIALES:

Vista la actuación del ejemplar CHIPIS TIME Nº 04, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N.º 66 literal g y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la División de Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó; CON CLAUDICACIÓN DEL MIEMBRO ANTERIOR IZQUIERDO”