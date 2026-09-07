Conozca la condición del jinete Maykel Rodríguez luego de su rodada de este domingo

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El primer domingo del mes de septiembre comenzó con una jornada hípica de 14 competencias en el principal óvalo del país, donde se celebró la edición 2026 de la Gala Hípica de Caracas con tres clásicos de Grado 1 de alcance internacional como El Clásico Propietarios La Rinconada, El Clásico "Cruz del Ávila" y la Copa Invitacional del Caribe, además de la presencia del 5y6 Nacional como es tradición.

La Rinconada: Conozca la condición del jinete Maykel Rodríguez luego de su rodada del domingo

La última de las carreras y de las válidas del 5y6 de este domingo se corrió a las 7:10 de la noche, en una distancia de 1.300 metros, reservada para yeguas nacionales o importadas de tres años, debutantes o no ganadoras.

La misma fue ganada por la importada All about You (USA), pensionada de Riccardo D’Angelo con la monta del jinete aprendiz José Daniel Calicho para los colores del Stud Los Samanes Racing, con un tiempo de 79,3 en la distancia y generó un dividendo de Bs.272,76 a ganador.

En la misma prueba, participó la tresañera nacional Miel Caoba, presentada por Ramón García Mosquera con la monta del jinete profesional Maikel Rodríguez, la cual no pudo terminar la carrera, luego que se fuera de manos y su jinete se cayera del lomo de la misma.

En información exclusiva para Meridiano por parte de sus familiares directos, se pudo conocer que el experimentado látigo presenta una lesión leve en uno de sus hombros, sin mayores consecuencias.