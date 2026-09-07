Al descubierto: la verdadera razón detrás de la multa al jinete de Valencia

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En el desarrollo y resultado de la reunión N.º 22 de la temporada, los comisarios de Valencia ejercieron su poder basado en el Reglamento Nacional de Carreras, durante la programación de nueve carreras que se disputaron este sábado 5 de septiembre, que incluyó la edición 27 del Clásico “Propietarios Valencianos”. En esta cartelera se presentaron multas a jinetes y entrenadores, que a continuación detallamos.

Meridiano: Comisarios multan a este jinete

La quinta carrera del programa en el hipódromo de Valencia, una condicional de reclamo para caballos de 3 y más años ganadores hasta 2 carreras, los comisarios del Valencia, luego de vista la reproducción de la prueba, los comisarios proceden a sancionar al jinete del ejemplar Monterreal (número 1), que arriba quinto con la monta del jinete Josue García, quien sustituyó al jinete Julio Moncada por mutuo acuerdo.

La victoria en esta prueba fue para el ejemplar Forum Jet (número 2) con la monta de Fernando J. García para el entrenador E. Pimentel, representando al stud “Willian & Cristian E”. Este caballo de cuatro años, hijo de Lord Trondor, agenció crono de 82.3 para 1,300 metros, que significa la segunda victoria en 20 presentaciones.

Resolución y solicitud de exámenes

Según la resolución adoptada por la junta de comisarios del HINAVA en la página 8, realizan:

OBSERVACIÓN: La prueba fue sometida a observación por los incidentes apreciados con el ejemplar MONTERREAL (01). Vista la reproducción de la prueba, se logra apreciar que dicho ejemplar se levanta de manos al momento de ordenarse la partida. Motivo por el cual parte con retraso. Por lo tanto, esta JUNTA DE COMISARIOS DECIDE SANCIONAR CON MULTA al jinete GARCÍA JOSUE por no informar ninguno de los contratiempos apreciados en la prueba. Según lo establecido en el articulo 253 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA”