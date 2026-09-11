Retirado uno de los posibles batacazos de la sexta válida del 5y6 para la R36 de La Rinconada

La reunión número 36 de la temporada 2026, en el hipódromo La Rinconada, será este domingo 13 de septiembre, con una programación de catorce carreras, que incluyen tres pruebas selectivas; el XXIII Clásico “Millard Ziadie” (Grado II), el XXXIII del Clásico “Gelinotte” (Grado II) y la Copa “Belleza Venezolana”, además del atractivo popular 5y6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales, la lista actualizada de los ejemplares que no participarán en la jornada número 36 de la temporada 2026.

Un nuevo ejemplar hay que tachar de las publicaciones. Se trata de Eros #6. El pensionado de Jusnesky Cisneros que era monta de Johan Aranguren, no correrá la décimocuarta carrera del domingo, pues la causa del retiro es que en los ejercicios matutinos se escapó.

De esta manera, y por el momento, la lista de retirados queda de la siguiente forma:

5ta carrera) #3 – My Champion Mate (USA), por Traumatismo Generalizado

9na carrera) #4 – My Flying Mate, por Claudicación del Miembro Posterior Derecho

10ma carrera) #3 Anastacio Again, por Claudicación del Miembro Anterior Izquierdo

14ta carrera) #6 Eros, por arrancarse en los traqueos.