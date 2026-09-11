Pagaba 3-5 y se la comieron en taquilla: el dato atrasado del Clásico Gelinotte (GII) en La Rinconada

El venidero domingo 13 de septiembre se disputará una nueva edición de la prueba en honor a una de las mejores yeguas de todos los tiempos: Gelinotte. El clásico que lleva su nombre forma parte de la Reunión 36 del Hipódromo La Rinconada, jornada que consta de 14 competencias e iniciará a la 1:00 p.m.

Ocho potras de tres años, nativas e importadas, se enfrentarán en el recorrido de los también llamados 7 furlongs o 1.400 metros. El evento, con una bolsa de $162.500 en premios, tiene categoría de Grado II y, para a los efectos de las jugadas, será la primera válida del Loto Hípico, además de dar inicio a la secuencia de la Triple Apuesta (carreras 8, 9 y 10).

El dato atrasado a considerar en el Clásico Gelinotte (G2)

Dentro del grupo de contendientes hay una potra que ha sido relegada por los pronosticadores, pero reúne los atributos para dar la sorpresa, considerando que en su anterior salida cerró con amplio favoritismo.

Nos referimos a la importada Bellsonhershoes (USA), hija de Audible en Sweet Offer, que defenderá los colores del Stud MSM con la monta de Franklin González Jr. y 56 kilos, bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera.

Con cinco actuaciones de por vida (cuatro en Venezuela y una en Estados Unidos), Bellsonhershoes (USA) suma una victoria, lograda el pasado 29 de marzo en trayecto de 1.300 metros con la conducción de Oliver Medina, sobre una pista mojada.

En su actuación más reciente, disputada el 16 de agosto en el lote de Ganadoras de 1 para yeguas de tres y más años, Bellsonhershoes (USA) recibió un sólido respaldo en taquilla al cotizarse 3-5 (con un dividendo proyectado de 160 bolívares como mínimo), y minutos después finalizó tercera a 2 ¾ cuerpos de Priyanka.

Para este compromiso selectivo, Bellsonhershoes (USA) saltará desde el puesto de pista 13, teniendo a su lado, en el cajón 14, a la gran favorita Fatima Blush (USA).