El líder semental entre los criollos este año busca su sexto triunfo clásico en La Rinconada

Este 13 de septiembre, las puertas del Hipódromo La Rinconada estarán abiertas desde el mediodía para recibir a los aficionados que disfrutarán de un nutrido programa de 14 competencias, el cual incluye tres pruebas de corte selectivo. La partida de la primera carrera está programada para la 1:00 p.m.

En la última competencia no válida de la Reunión 36, se celebrará la edición XXIII del Clásico Gelinotte (G2), en un recorrido de 1.400 metros para yeguas de tres años, nacionales e importadas, con una bolsa de $162.500 en premios. En dicha prueba participan dos potras descendientes del semental criollo que lidera la estadística de padrillos nativos y encabeza el renglón de triunfos selectivos en lo que va de 2026.

Padrillo nacional en la élite de La Rinconada

El campeón de la velocidad en el Caribe y ganador de Grado 1 en nuestro país, King Seraf, estará representado por Latina Parts y Gypsy Queen, las cuales buscarán sumar otro éxito selectivo para el descendiente de Water Poet en la ganadora clásica Amandina Lady.

Este año, King Seraf ha cosechado cinco victorias selectivas a través de sus descendientes: tres por intermedio de la guerrera Princesa Fina y dos con la veloz Queen of Dragons. Este desempeño lo consolida como el padrillo con más triunfos de este tipo en Venezuela durante la presente temporada.

Latina Parts, nacida del cruce entre King Seraf y Visionaria, defenderá los colores del Stud Bou Stable bajo la yunta de Jonathan Aray e Humberto Correia Jr. Por su parte, Gypsy Queen, hija de la matrona Urbane Hustle, correrá para la divisa del Stud Haras Alegría. Ambas potras se erigen como serias aspirantes a dar la sorpresa en el cotejo, cuya partida está pautada para las 3:55 p.m.