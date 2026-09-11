La acción hípica regresa este domingo al Hipódromo La Rinconada con la disputa de la reunión número 36. El espectáculo contempla una cartelera de 14 competencias cuya partida inicial está fijada para la 1:00 p. m. Las pruebas de mayor jerarquía engalanan la tarde con las ediciones de los clásicos Gelinotte (GII) y Millard Ziadie (GII), a las que se suma el estreno oficial de la Copa Belleza Venezolana.

En la decimotercera competencia se disputará una de las pruebas estelares de la tarde: el Clásico Millard Ziadie (GII), rinde homenaje en su edición número 23 a uno de los entrenadores más laureados en la historia del hipismo venezolano, conocido popularmente en el ambiente hípico como el “Musiú”.

La Rinconada: El Sheriff y sus llaves

Para la venidera jornada del domingo 13 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, el entrenador Gabriel el “Sheriff” Márquez presenta cuatro ejemplares en dos de las pruebas centrales. Su participación inicia en la Copa Belleza Venezolana con los estadounidenses Magicshadow y Ekati King. Ambos caballos cuentan con buenos briseos y ajustes previos que les otorgan todas las credenciales para hacerse con la victoria.

En el Clásico Millard Ziadie, Márquez presentará al uruguayo Uvamataojo y al estadounidense Bunker; ambos ejemplares disponen de serias opciones para adjudicarse la prueba.

La Rinconada: El líder de las competencias selectivas

El “Sheriff” Márquez, entrenador líder en triunfos selectivos de la presente zafra con seis victorias, va en búsqueda de un nuevo éxito que le permita mantener el dominio en esta prestigiosa estadística.

Para finalizar, cabe destacar que Márquez conquistó este clásico en la campaña 2022 con el caballo Gran Pepe, perteneciente a la divisa del Stud “Don Rafael V”. En esa ocasión, la prueba se disputó en recorrido de 1800 metros.