¡El videazo de la semana! Retrasó en su última y arribó cerca; ahora con este descargo es la jugada clave del 5y6

Este domingo el Hipódromo La Rinconada abre sus puertas para la celebración de la reunión número 36. La jornada consta de un programa de 14 competencias pautadas a partir de la 1:00 p. m. La cartelera de pruebas centrales reúne las mejores emociones de la tarde con los clásicos Gelinotte (GII) y Millard Ziadie (GII), además de la primera edición de la Copa Belleza Venezolana.

La novena competencia del programa abre el lapso válido para el juego del 5y6. La prueba está reservada para caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras (a excepción de competencias de reclamo en Venezuela), y cuenta en su nómina con un total de 13 ejemplares inscritos.

En esta competencia, con un recorrido de 1300 metros, el caballo El Trueno figura como uno de los datos más corridos en las últimas horas. De concretar la victoria, reportará un gran dividendo. El pupilo de Henry Trujillo viene de arribar en el cuarto lugar en su última actuación, a dos cuerpos y medio del ejemplar Zio Giaccof.

La Rinconada: Su descargo y la monta lo convierten en candidato

Para esta ocasión, el hijo de Great War Eagle en Pending Luck por Stellar Brush, nacido y criado en el Haras Gran Sol, contará en los estribos con Yamper González, quien aportará un descargo de tres kilos sobre los 55 kilos fijados en el llamado oficial.

El Trueno registra una campaña de 4 victorias en 60 actuaciones y presenta una efectividad del 13 % en la distancia, tras 16 presentaciones con saldo de dos victorias, dos segundos lugares y cuatro terceros. Además, la yunta de jinete y entrenador suma una victoria en una sola presentación.