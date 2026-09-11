El "tapado" de la R36: El caballo ignorado por el hándicap que promete reventar la pizarra en La Rinconada

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La jornada de este domingo en La Rinconada envuelve mucho misterio, tan similar como en las últimas dos semanas, donde los aciertos con seis ejemplares en el 5 y 6 Nacional han abonado dividendos extraordinarios. Analizamos las condiciones que convierten a este ejemplar en la jugada millonaria de la Reunión 36, donde fueron previstas 14 pruebas y tres selectivas.

La Rinconada: Listo para sorprender a los favoritos

La décima carrera de la programación dominical o segunda válida para el 5 y 6 nacional, fue reserva para caballos ganadores de 1 carreras, que atrajo la inscripción de 11 ejemplares, de los cuales el número 3, Anastacio Again, fue retirado.

De los 10 que van en carrera (por ahora) la mayoría de los entendidos dan por descontada la victoria de Ancelotti (número 10), otros aseguran la combinación con Online (número 1). Sin embargo, alertamos con el caballo ignorado por el hándicap que promete reventar la pizarra en La Rinconada, de conseguir el triunfo.

Se trata de Vinicio Jr. (número 6), que va por segunda vez en carrera de la mano del entrenador Yorvis Villamizar, proveniente de la cuadra de Ricardo D’Angelo. Este hijo de King Seraf, regresa de nuevo a las manos de Iván Pimentel Jr., quien lo condujo el 16 de agosto. En su debut con Villamizar, fue guiado por el aprendiz Jean C. Mundo, donde, no se puede entender para ocupar un quinto lugar.

Ahora, para esta carrera, cambia de monta, distancia y regresa al lote de ganadores de 1 carrera (últimas dos contra G2). Adicionalmente, un buen ejercicio de 400 metros en 26.8 con excelente remate de 11.6, siguiendo en 38.2; 51.3 y 66 animado al final y respondió en silla. Ejercicio según el ente oficial del INH, lo deja de turno para esta carrera a pesar del alto hándicap.