¿Te gusta Le Revele (Arg)? Mira la estadística que da escalofríos para La Rinconada en la R36

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Este domingo, el hipódromo La Rinconada presenta una carta de 14 carreras que incluyó tres pruebas selectivas, dos de ellas de Grado II, y un 5 y 6 nacional con factor multiplicador de Bs. 35, que permite al aficionado tener mayor productividad, pero a la vez buscar la información precisa para asegurar su cuadrito popular.

La Rinconada: Le Revele (Arg) está envuelto en números que dan miedo

La undécima carrera de este domingo en La Rinconada, que es la tercera válida para el 5 y 6 nacional, se corre por la Condicional Especial Copa Belleza Venezolana, en distancia de 1,600 metros para ejemplares de 3 y más años nacionales e importados, que atrajo a siete corredores, que buscan convertirse en el primer ganador de este evento programado por vez primera en La Rinconada.

Le Revele (ARG) (número 5), quien tuvo su debut triunfal en Venezuela por 14 cuerpos después de casi medio año sin competir desde Argentina, está rodeado de una estadística que genera interés. Asimismo, de acuerdo con los puristas, que le “toca la segunda de la reaparecida”, para muchos esto es una desventaja para el presentado por Fernando Parilli, quien también registró a Tuco Salamanca (ARG) y One Thing (Brz).

La Rinconada: Un peso de importancia que genera interés

Lo cierto es que Le Revele (ARG) (número 5), con Rafael Solano como jinete, tiene en su contra un peso muy significativo, aunque eso no quiere decir que no pueda ganar. Aún así, es digno de notarse que la gualdrapa identificada con el número 5 no ha ganado en la tercera válida desde el 28 de septiembre de 2025, o sea, hace más de 11 meses y medio.

Para elaborar sus combinaciones respectivas, tengan en cuenta lo que se ha dicho anteriormente. La verdad no está escrita, las carreras son carreras y deben ser corridas.