¿Buscas la fija? Conoce la base sólida de la línea de Gaceta Hípica en su ajuste en La Rinconada

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Este domingo, en marco de la jornada N° 36 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición XXIII Clásico “Gelinotte” (GII), XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII) y la condicional especial Copo “Belleza Venezolana” que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

Meridiano: Línea Gaceta Hípica 5 y 6 La Rinconada

La emoción de las válidas del juego de 5 y 6 continúa con la undécima competencia, tercera válida, una prueba reservada para el lote de ejemplares nacionales e importados de 3 y más años. El evento está programado para la distancia de 1.600 metros y cuenta con un atractivo premio especial de 42.250 dólares.

Entre los inscritos destaca el ejemplar Ekati King (número 7), un macho de cinco años que cuenta con la conducción del jinete profesional Johan Aranguren quien recibe las instrucciones efectivas del entrenador Gabriel Márquez.

Performance de la línea para el 5 y 6

Ekati King (número 7) viene de una gran victoria con un Speed Rating sólido de 76 en el Clásico "Guardia NAcional Bolivariana" (GII), donde se ubicó siempre detrás de la velocidad, esperando el momento con su jinete habitual para atropellar en la recta final. Su jinete repite en los hierros.

Con su característica natural, este hijo de Girvin, en la recta final, se hará sentir. Por eso, cuenta con el respaldo del prestigioso análisis de Gaceta Hípica; le otorga la etiqueta de primer favorito y la línea indiscutible para la prueba.

Ajuste: 5 y 6 La Rinconada

El día miércoles 9 de septiembre, su entrenador con el mismo jinete realizó un galopó dos vueltas en pelo. Su último ejercicio fue el sábado 5 de septiembre: 600 en 39.6 con remate (12.4), luego splits de 15.1 y 27.1, para finalizar su ejercicio en 64.3; 76.3; 90; 105.1 y 121.4 de segunda vuelta sin hacerle nada extraordinario en pelo. Luego su entrenador lo ha mantenido a base de galope, según lo publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.