Olvídate de los favoritos en la última: Vamos a ligar esta tablita en los acumulados para el 5 y 6 en La Rinconada

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La jornada de este domingo 13 de septiembre en el hipódromo La Rinconada está compuesta por 14 competencias, que inician a la 1:00 p.m. Dentro de este grupo importante de pruebas fueron incluidas tres selectivas, dos de ellas de Grado II. Además, de un valioso e importante 5 y 6 nacional, que semana tras semana arroja dividendos monumentales.

La Rinconada: Vamos a ligar esta tablita en los acumulados

El 5 y 6 nacional, con un nuevo factor de Bs.35, dará comienzo a las 4:30 p.m. en el hipódromo La Rinconada este domingo, que corresponde a la reunión número 36; garantiza grandes dividendos para el juego de las mayorías. Para eso, debes anotar esta información que parece el video de la semana.

En su última carrera, Tibu (PAN) (número 5), que fue presentado por Germán Rojas, no tuvo un buen inicio. Sin embargo, unos metros después de la largada, su jinete José D. Calicho lo movió para que su conducido se pusiera en carrera.

Calicho, trajo a su conducido de menor a mayor, recuperando posiciones con una atropellada sostenida en los últimos 200 metros para arribar sexto 3 cuerpos del ganador Lino El Adivino. El consentido del stud “Excelso” retorna y su entrenador busca ahora los servicios del jinete profesional Winder Véliz. Cambio importante para llevarnos las “tablitas” en los acumulados.

La última carrera de la programación reservada para una condicional de reclamos para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, se disputa en distancia de 1,200 metros, en la cual fueron inscritos 12 ejemplares.