Tras su ajuste, anota desde ya la Gran Opción de Gaceta Hípica para el 5 y 6 en La Rinconada R36

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Este domingo, en marco de la jornada N° 36 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición XXIII Clásico “Gelinotte” (GII), XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII) y la condicional especial Copo “Belleza Venezolana” que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

Meridiano: Línea Gaceta Hípica 5 y 6 La Rinconada

La emoción de las válidas del juego de 5 y 6 continúa con la décima competencia, segunda válida, una prueba reservada para el lote de caballos nacionales e importados de cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo de Venezuela). El evento está programado para la distancia de 1.200 metros y cuenta con un atractivo premio especial de 27.040 dólares.

Entre los inscritos destaca el ejemplar Ancelotti (número 10), un macho de cinco años que cuenta con la conducción del jinete profesional Luis Funez Jr, que le otorga un descargo de 3 kilos a favor, quien recibe las instrucciones efectivas del entrenador José L. Balzán.

Performance de la línea para el 5 y 6

Ancelotti (número 10) viene de un segundo lugar con un Speed Rating sólido de 72 en una prueba muy similar a este compromiso, donde se ubicó siempre detrás del veloz Canciller, que gana este evento de punta a punta. Su jinete repite en los hierros en este lote que enfrenta a varios que vienen de vencer en lote de perdedores y que llegaron detrás de él con el segundo lugar.

Ahora mejora en el puesto de salida, donde su jinete no tendrá que apresurar al momento del brinco. Con su velocidad natural, este hijo de Champlain intentará unir partida con llegada. Por eso, cuenta con el respaldo del prestigioso análisis de Gaceta Hípica; le otorga la etiqueta de primer favorito y la línea indiscutible para la prueba.

Ajuste: 5 y 6 La Rinconada

El día martes 8 de septiembre, su entrenador con el mismo jinete realizó un galope suave en silla. Su último ejercicio fue el 10 de julio 400 en 28.6 con remate de 14.6 de segunda vuelta, muy cómodo en la recta de enfrente. Luego su entrenador lo ha mantenido a base de galope, según lo publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.