Este es el dato más corrido que amenaza con llevarse la prueba de cierre en La Rinconada

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La reunión número 36 en el Hipódromo La Rinconada, programada para este domingo 13 de septiembre, ofrecerá una jornada de 14 competencias desde la 1:00 de la tarde. En la cartilla destacan los clásicos Gelinotte y Millard Ziadie, además de la primera edición de la Copa Belleza Venezolana.

La decimocuarta carrera, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, consistirá en una prueba condicional de reclamo para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores. En este compromiso participarán 14 ejemplares y se disputará en distancia de 1200 metros.

La Rinconada: El dato más corrido en la prueba de los acumulados

Uno de los datos que más cobró fuerza para la carrera de cierre es el del tordillo Raycharles. El pupilo de Óscar Manuel González, que contará con la conducción del zuliano Iván Pimentel Jr., figura entre los principales aspirantes a quedarse con la victoria.

El hijo de Imaginary Sailor en Geronesa por Shawaf, nacido y criado en el Haras Alegría para los colores del Stud «M & J», viene de ocupar el segundo lugar en su anterior presentación, a tres cuerpos y un cuarto del ejemplar Huracán Luis.

Briseos destacados en La Rinconada:

Según la división oficial de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), entre las pasadas de Raycharles sobresalen los siguientes ejercicios: