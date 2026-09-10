No creerás la efectividad que tiene la dupla Robert Capriles-Humberto Correia Jr. en La Rinconada

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La Reunión 36 del Hipódromo La Rinconada presenta una programación de catorce carreras con hora de inicio a la 1:00 p. m., en la que un trío de eventos selectivos adornará la tanda hípica: el XXIII Clásico Gelinotte (G2), la Condicional Especial Copa Belleza Venezolana y el XIII Clásico Millard Ziadie (G2).

Adicional a ello, hay un par de carreras para ejemplares de dos años que también generan atractivo dentro de la afición. En la que corresponde a las potrancas nacidas en 2024 participará una yunta que en el circuito capitalino se ha hecho sentir por su gran efectividad ganadora: la conformada por el jinete Roberth Capriles y el entrenador Humberto Correia Jr.

Dupla de poder en la arena de La Rinconada

Capriles y Correia Jr. serán los responsables de buscar la victoria en el debut de Latina Fina, una hija de King Seraf en Orlyana Queen, nacida y criada en el Haras La Orlyana, que competirá para los colores del Stud Bou Stable.

En lo que va de temporada, este par de profesionales ha actuado en conjunto en ocho ocasiones con cuatro victorias, lo que arroja un llamativo rendimiento de 50 %. Su desempeño se complementa adicionalmente con un tercer puesto.

Latina Fina llega con once briseos para esta competencia. Entre los más destacados aparece el del pasado 6 de junio, fecha en la cual ejercitó 400 metros en 26"4 con remate de 12", registro que figuró como el mejor tiempo para el cuarto de milla ese día, de acuerdo con el reporte oficial de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos.

El grupo de rivales que enfrenta Latina Fina hasta el momento es de seis inscritas. Su pedigrí, respaldado en la línea paterna por la sangre de Water Poet y la ganadora de grado en Venezuela, Amandina Lady (hija de Slew Prince y nieta de Inland Voyager), proyecta un buen desempeño en la distancia de 1.100 metros en la que competirá a las 2:15 p. m.