La Sorpresa de Gaceta Hípica es la alternativa para los acumulados en La Rinconada R36, después de su ajuste

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La edición XXIII Clásico “Gelinotte” (GII), XXIII Clásico “Millard Zíadie” (GII) y la condicional especial Copa “Belleza Venezolana” junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana para la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, con la inscripción de 14 carreras que dan inicio a la 1:00 p.m.

La Rinconada: Una alternativa de gran dividendo

La decimocuarta carrera del día, o sexta válida para el 5 y 6 nacional, donde todos quieren celebrar, fue reservada para una condicional de reclamo para caballos nacionales e importados de 4 años, debutantes o no ganadores en distancia de 1.200 metros. Esta carrera que atrajo a doce ejemplares, está inscrito al ejemplar Sr. Gato Pardo (número 11), que viene de llegar cuarto en una carrera donde jugó como gran favorito de los aficionados.

Sr. Gato Pardo (número 11), llega a este compromiso con dos cuartos lugares consecutivos; en su anterior fue muy cotizado en la taquilla, donde, se mantuvo al fondo del pelotón. Al promediar el giro de la última curva, se observó con gran movimiento. En la recta final pudo abrirse paso para finalizar en la cuarta casilla, en prueba donde el triunfo fue para Huracán Luís en atropellada final.

Ahora, libre de contratiempos y con la monta del jinete internacional Franklin González Jr., tendrán que correrle para ganárselo.

Último ejercicio: 4 de septiembre, 600 en 40.2 con remate de 12.2, tras splits de 15.3 y 28 en silla, para finalizar en 52.1; 65.3; 80.2 y 97.1, contenido sin hacerle nada.

En su ajuste del miércoles 9 de septiembre, fue de 400 metros en 34.4 en pelo muy cómodo en la recta de enfrente, según los trabajos oficiales de los tomatiempos del INH.

Será una de las carreras de mayor atractivo por lo que representa Raycharles, que en esa misma prueba donde el triunfo fue para Huracán Luis, marcó el ritmo de carrera hasta los 100 finales. Para las combinaciones en la taquilla, Sr. Gato Pardo (número 11) es una alternativa.