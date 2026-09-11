¡Ojo con este retorno! Acumula briseos de lujo para reaparecer ganando

El Hipódromo La Rinconada se prepara para albergar la reunión número 36, con un total de 14 competencias y hora de inicio a la 1:00 p. m. Entre las pruebas más importantes de la jornada destacan los clásicos Gelinotte (GII) y Millard Ziadie (GII), además de la primera edición de la Copa Belleza Venezolana.

La sexta competencia del programa, pautada para las 3:05 p. m., se disputará en un llamado para yeguas de 3 años, nacionales e importadas, debutantes y no ganadoras, en distancia de 1100 metros. En esta prueba participa la yegua The Exquisite Girl, invalidada para todas las jugadas.

Esta prueba se proyecta como una de las más parejas y parejas de la jornada, con un total de 10 competidoras. Entre las máximas candidatas a la victoria figuran De Gala, Ávila y Divina Providencia, bajo la consideración de que la yegua The Exquisite Girl no computa para ninguna apuesta.

La Rinconada: Muestra excelente condición en sus ejercicios

Sin embargo, dentro de la nómina surge una aspirante que reaparece tras un lapso de 161 días sin correr. Se trata de Reina Helena, pupila de Humberto Correia que contará con la monta de Jhonathan Aray. La hija de Killybegs Captain en Hardly por Hard Spun, nacida y criada en Nueva York, acumula buenos aprontes que la acreditan para un retorno victorioso.

La Rinconada: Sus últimos briseos

4 de septiembre: 23,3 - 35,3 - 47,3 (800 mts) / 61,2 / 78,1. Retardó movida y respondió.

29 de agosto: 14 - 26 - 38 - 50,3 - 62,4 (1000 mts) / 77 / 92,1 / 108,3. Animada y respondió.

Ambos ejercicios los realizó con el uso de gríngolas.

La Rinconada: Ajuste destacado