Hija de semental ganador en la Breeders’ Cup correrá este domingo en La Rinconada

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La Reunión 35 del Hipódromo Internacional La Rinconada traerá emociones a granel de principio a fin. Con catorce carreras, dos clásicos y una condicional especial, el panorama de este domingo 13 de septiembre promete ser bastante llamativo.

Dentro de la tanda hípica, que comenzará a la 1:00 de la tarde, destaca una prueba para potras de dos años nacionales e importadas, equivalente a lo que se conoce en Norteamérica como un evento Maiden Special Weight. En esta oportunidad, siete inscritas batallarán en los 1.100 metros del trayecto, el cual cuenta con una premiación adicional especial de $50.700.

Pedigrí llamativo en la R35 de La Rinconada

La cuarta prueba, reservada para las hembras dosañeras, presenta a una contendiente cuyo padre ganó más de $1 millón en premios en la pista y estuvo bajo la tutela de dos entrenadores miembros del Salón de la Fama del Hipismo Estadounidense. Se trata de Corniche, semental que engendró a Jijona (USA), la pensionada de Fernando Parilli Tota que conducirá Jaime Lugo con 54 kilos.

Corniche, vástago de Quality Road, inició su campaña en el establo de Bob Baffert. Mantuvo un invicto en sus primeras tres salidas, donde conquistó el American Pharoah Stakes (G1) en Santa Anita y la Breeders’ Cup Juvenile (G1) en Del Mar en su etapa como dosañero, méritos que le valieron el Premio Eclipse como el Campeón Dosañero de Estados Unidos.

Posteriormente, a los tres años de edad realizó una sola actuación, esta vez bajo el ensillaje de Todd Pletcher: el Amsterdam Stakes (G2) de 2022 en Saratoga, competencia en la que sufrió una lesión. Tras este percance, fue destinado a la cría en el Ashford Stud de Kentucky, donde este año debuta con su primera producción en Norteamérica y figura en el Top 10 de la estadística de dicho renglón, con 31 hijos corredores, 8 ganadores y una triunfadora de grado: Holmby, vencedora del Sorrento Stakes (G3) en Del Mar.

Su hija Jijona (USA), nacida en Kentucky y criada por Ralph Kinder y la sucesión de Erv Woolsey, partirá desde el puesto de pista 2 este domingo. Su estreno en Venezuela tuvo lugar en una prueba selectiva, el Clásico Julián Abdala (G3) —ganado por la también importada Señora Isabel (USA)—, en el que figuró en el séptimo lugar. La potra fue adquirida en las subastas de la Ocala Breeders’ Sales de octubre de 2025 por $25.000.