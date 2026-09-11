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¡Último minuto! Retiran a este favorito que sacude el Pool de 4 del domingo en La Rinconada R36

La información fue a través de las RRSS del INH

Por

Darwin Dumont
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 07:07 pm
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¡Último minuto! Retiran a este favorito que sacude el Pool de 4 del domingo en La Rinconada R36
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A través de sus plataformas digitales, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) actualizó la nómina de ejemplares retirados para la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada. Dentro de la programación de catorce carreras, que incluyen tres pruebas selectivas; el XXIII Clásico “Millard Ziadie” (Grado II), el XXXIII del Clásico “Gelinotte” (Grado II) y la Copa “Belleza Venezolana”, además del atractivo popular 5y6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.

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