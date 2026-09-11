¡Último minuto! Retiran a este favorito que sacude el Pool de 4 del domingo en La Rinconada R36

A través de sus plataformas digitales, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) actualizó la nómina de ejemplares retirados para la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada. Dentro de la programación de catorce carreras, que incluyen tres pruebas selectivas; el XXIII Clásico “Millard Ziadie” (Grado II), el XXXIII del Clásico “Gelinotte” (Grado II) y la Copa “Belleza Venezolana”, además del atractivo popular 5y6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.

Meridiano: Retirado para La Rinconada

En la tercera competencia del ciclo no válido para el juego del 5 y 6 Nacional, reservada para caballos nacionales e importados de tres años, en distancia de 1,100 metros, ha sido retirado uno de los grandes candidatos al triunfo de los aficionados; Alcala (número 10), ejemplar que fue presentado por Fernando Parilli Jr, y que viste los colores del Stud “ZM”.

Meridiano en La Rinconada: Motivos de los retiros

De acuerdo con la información publicada por el INH, Alcala (número 10), nacido y criado en el Haras Oropal, fue retirado por hemoparásitos.