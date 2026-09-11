Este domingo se reanudan las emociones en el Hipódromo La Rinconada con la cita número 36 del calendario. La jornada consta de 14 pruebas con hora de arranque a la 1:00 p. m. Los eventos principales del día quedan reservados para los clásicos Gelinotte (GII) y Millard Ziadie (GII), a la par de la edición inaugural de la Copa Belleza Venezolana.

La oportunidad de oro del año: El aprendiz que bajó 3 kilos al favorito para lograr su primer triunfo del 2026 en La Rinconada

La séptima competencia del programa, fijada para las 3:30 p. m., está reservada para caballos nacionales e importados de 4 años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela). La prueba reúne una nómina de diez participantes y se disputará en recorrido de 1200 metros.

Dentro del lote resalta la presencia del ejemplar estadounidense Pharoah's Dynasty, que viene de arribar segundo en su debut en suelo venezolano, a siete cuerpos y medio del ejemplar Jesús Viña. El purasangre, perteneciente al Stud “Los Samanes Racing”, es un hijo de American Pharoah en Funtair por More Than Ready, nacido en Kentucky.

Erinson Guía busca la primera foto del 2026 en La Rinconada:

Para esta ocasión, el pupilo de Riccardo D’Angelo contará con la conducción del jinete aprendiz Erinson Guía, quien intentará romper el celofán en la presente campaña y realizar su primera visita al recinto de ganadores en el 2026.

El castaño ostenta una campaña de una victoria en seis salidas a la cancha, lograda en territorio estadounidense. Por su parte, Guía le aportará un importante descargo de 3 kilos sobre el hándicap inicial de 59 kilos asignado para la carrera.