Última Hora: El Caballo del Año no correrá la Jockey Club Gold Cup (G1) por esta razón

Para el próximo viernes 18 de septiembre está prevista la reapertura del remozado hipódromo de Belmont Park, en Nueva York. Dentro de la programación destaca una nueva edición de la Jockey Club Gold Cup (G1), competencia para la cual figuraba nominado el doblecoronado y Caballo del Año 2025, Sovereignty.

Sin embargo, el pensionado de Bill Mott que defiende las sedas de Godolphin no participará en el evento de $1.000.000, debido a que sus allegados optaron por enfocar su preparación directamente hacia la Breeders’ Cup Classic (G1) de $7.000.000, pautada para el próximo 31 de octubre en el hipódromo de Keeneland.

Motivo de la no inscripción de Sovereignty en Belmont Park

El periodista David Grening, del medio Daily Racing Form, recoge las declaraciones de Bill Mott sobre la ausencia del líder de los tresañeros de 2025: «Todo lo que puedo decir es que apelaré a los 57 años de experiencia que tengo en esto y haré lo mejor», afirmó el preparador en referencia al absceso en una de sus extremidades que sufrió el hijo de Into Mischief, percance que le impidió entrenar con normalidad de cara al gran compromiso neoyorquino y por ende queda fuera de la carrera.

Sovereignty, flamante ganador del Whitney Stakes (G1) el pasado 8 de agosto en Saratoga, ostenta un historial de doce actuaciones con siete victorias y más de $6.8 millones en premios. En lo que va de temporada registra un primero, un segundo y un tercero, con ganancias por $1.041.250.

El año pasado, el purasangre llegó como el amplio favorito para la Breeders’ Cup Classic (G1) en Del Mar; no obstante, un cuadro febril lo marginó del evento, lo que impidió el esperado duelo frente al campeón japonés Forever Young, ejemplar que ya se encuentra en Belmont Park para disputar la afamada Copa de Oro del Jockey Club.