Actualización del estado de salud Florent Geroux tras la rodada en Churchill Downs

El pasado jueves a la altura de la cuarta carrera de la jornada, el jinete Florent Geroux sufrió una terrible rodada cuando se ubicaba segundo en la recta opuesta, cuando su ejemplar Flip Flop Freak se lesionó, provocando una caída aparatosa.

Florent Geroux se recupera satisfactoriamente

Geroux montaba a Flip Flop Freak, entrenado por Brian Lynch, en la cuarta carrera, una prueba especial para potros de dos años sobre seis furlongs en la pista principal. Según la tabla de Equibase, Flip Flop Freak y Geroux luchaban por la delantera, pero "cayeron en el poste de la media milla y fueron retirados de la pista en una ambulancia equina".

Flip Flop Freak sufrió una lesión en la pata delantera derecha. Tras ser evaluado por los veterinarios de la pista, se le practicó la eutanasia humanitaria.

Florent Geroux, se encuentra en "condición estable", pero requerirá un seguimiento más exhaustivo. El agente de Geroux, Matt Nakatani, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital en Louisville, Kentucky.

Nakatani añadió que le realizarán una nueva tomografía este sábado, tras lo cual se aclararán los detalles sobre los pasos a seguir.

En un tuit el experto Wayne Catalano, indicó que a pesar de algunas costillas rotas, Florent Geroux tiene pensado regresar en pocos días.