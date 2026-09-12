¡Alerta de batacazo! El caballo oculto que nadie nombra y cambiará la historia del 5 y 6 este domingo en La Rinconada

Con un 5 y 6 nacional con nuevo factor multiplicador, las dos últimas semanas los aciertos con seis ejemplares han rondado la cifra de los 3 mil dólares. Para este domingo, en la reunión número 36 con una cartelera de 14 carreras en el Hipódromo Internacional La Rinconada, tiene preparado un escenario similar con la disputa, además, de tres pruebas selectivas, que le dan brillo a este segundo domingo de septiembre.

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La novena carrera o primera válida para el 5 y 6 nacional atrajo a 13 ejemplares, de los cuales solo 12 estarán en carrera debido al retiro del ejemplar My Fliying Mate (número 4). Esta prueba reservada para caballos nacionales e importados ganadores de 3 y 4 carreras en distancia de 1,300 metros, tiene inscrito el ejemplar My Funny Nonno (número 11).

My Funny Nonno (número 11), a pesar de los 196 días sin correr este ejemplar que presenta Jorge Salvador y que lleva la monta del aprendiz Omar Rivas, viene de llegar cuarto corriendo con muchos tropiezos durante el recorrido de la competencia que ganó My Five Mate. Este consentido defiende los colores del stud “De Camara” los mismos de Lino el Adivino, ganador también de la primera válida del domingo anterior.

En el video se aprecia que sale con buena velocidad; sin embargo, el ejemplar se fue quedando en el medio del grupo en un lote de ganadores de 5 carreras (él es ganador de 4). Luego, al promediar la mitad de la carrera, comenzó su avance y en la recta final demostró una atropellada que para el sistema GMAX fue el mejor remate de la prueba, llegando cuarto a solo tres largos. Regresa a este lote inferior y con buen descargo.

Según el reporte oficial de ejercicios del INH, My Funny Nonno (número 11), llega con un último ejercicio de 600 metros en 44.6 con remate de 12.8 el pasado 5 de septiembre. Su trabajo lo completó en 57.4 y 72.3 cómodo y en pelo.