La Cría cafetera llegó a La Rinconada

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La cría colombiana llegó a Venezuela por intermedio de dos potros que ya ingresaron a las instalaciones de La Rinconada. Es importante destacar que en el país vecino no hay actualmente hipódromos en activo; sin embargo, la mayoría de los productos provenientes de sus criaderos son exportados a tierras panameñas y ecuatorianas. Dicha información fue suministrada por la cuenta de la red social X, 10 Furlongs.

El último óvalo donde se registraron carreras en el país cafetero fue el Hipódromo de San Francisco, ubicado al norte del departamento del Cesar, a 11 kilómetros de la ciudad de Valledupar. Dicho escenario se catalogó como el renacer de la hípica colombiana, pero canceló sus actividades y cerró el recinto de forma permanente debido a problemas jurídicos y administrativos con el gobierno departamental en el año 2017.

Ejemplares colombianos que ingresaron a La Rinconada:

Dentro de los dos productos que ingresaron al territorio venezolano se encuentran el caballo Nelson, de tres años, y la yegua Sal de India, de dos años de edad. Ambos nacieron y se criaron en el Haras La Herradura, ubicado en Soacha, departamento de Cundinamarca.

Si bien la actividad en los óvalos colombianos cesó hace un buen tiempo, los criadores han continuado con su labor y pasión por esta industria, con la incorporación de Venezuela como un nuevo destino para sus productos.

La Rinconada: Pedigrí de los nuevos inquilinos

Nelson: Ejemplar tresañero, hijo del ganador clásico Admiral Nelson (COL) en la yegua Picardía (COL) por Picaríto .

Sal de India: Potranca de dos años, hija de Goldenlion (USA) en Picardía (COL) por Picaríto.

A modo de anécdota, el caballo Picaríto, abuelo materno de estos dos ejemplares, visitó tierras venezolanas y participó en la Gala Hípica de Caracas del año 2005.