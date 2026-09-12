¿Será la victoria 22 consecutiva? Ka Ying Rising listo para The Everest

El sensacional velocista neozelandés Ka Ying Rising se ha consolidado oficialmente como el número uno absoluto en el prestigioso ranking internacional. Tras la última actualización de los LONGINES World's Best Racehorse Rankings de septiembre de 2026, el ejemplar alcanzó un impresionante rating de 135 puntos; estará viajando a Sídney a finales de este mes para competir en el The Everest (Gr.1).

Ka Ying Rising listo para The Everest

Ka Ying Rising, que hace historia al superar los 132 puntos de la mítica yegua australiana Black Caviar, convirtiéndose en el velocista mejor valorado desde que existe este sistema de medición, se encuentra en cuarentena en Sha Tin para realizar su viaje a Australia para competir por segundo año consecutivo en la carrera de césped más rica del mundo, en Royal Randwick el 17 de octubre, The Everest (Gr.1).

Ka Ying Rising, que reapareció a comienzos de este mes luego de un largo descanso, se llevó el triunfo en el HKSAR Chief Executive's Cup (G3) en el hipódromo de Sha Tin. El pupilo del entrenador David Hayes logró una hazaña descomunal al hilvanar su victoria consecutiva número 21 y con su jinete habitual Zac Purton marca un tiempo récord de 1:06.11 para los 1,200 metros, destrozando por casi un segundo la marca previa de la pista.

Ka Ying Rising busca convertirse en el segundo ejemplar en ganar este evento

Luego de su anterior victoria, le valió la confianza a sus conexiones de llevarlo a su próximo destino, que es Australia, para defender su corona en la prestigiosa carrera The Everest, donde buscará emular al australiano Redzel, que logró ganar The Everest de manera consecutiva.

El entrenado por Peter y Paul Snowden hizo historia al convertirse en el campeón inaugural de la carrera de turf más rica del mundo y en el único caballo en defender su corona de forma consecutiva en las siguientes ediciones:

2017: Ganó la primera edición de The Everest con la monta de Kerrin McEvoy.

Ganó la primera edición de The Everest con la monta de Kerrin McEvoy. 2018: Repitió la hazaña de punta a punta, nuevamente guiado por Kerrin McEvoy.



