Saffie Osborne sobre Highwayman hace historia en el Betfred St Leger Stakes (Gr.1)

Hoy, durante una jornada de siete carreras en el hipódromo de Doncaster Race, Inglaterra, se lleva a cabo otra edición del Betfred St Leger Stakes (Gr1) de $875,000 en 2,900 metros en pista de grama, en la cual Highwayman (FR) con la yoqueta Saffie Osborne para el entrenador Joseph Patrick O'Brien, se convierte en el flamante ganador; además, Saffie es la primera jinete femenina en ganar un clásico británico.

Meridiano: Saffie Osborne es la primera jinete femenina en ganar un clásico británico

Saffie Osborne se convirtió en la primera mujer en montar a un ganador de una carrera clásica británica a bordo de Highwayman en el Betfred St Leger (Gr1) en Doncaster.

Osborne montó al potro entrenado por Joseph O'Brien para derrotar a su compañero de cuadra, Enceladus. Amelia Earhart quedó tercera, mientras que la favorita y ganadora del Derby, Christmas Day, decepcionó.

La edición 250 del Betfred St Leger (Gr1) en Doncaster, fue una carrera reñida de principio a fin, donde el ejemplar Highwayman hijo de The Persian King a falta de 200 metros para desatar un remate con el que resistió la presión de Enceladus para sellar la victoria en este importante evento de gran tradición en la colonia Británica.