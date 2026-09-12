La mesa está servida: El “Samurai” Forever Young encabeza al grupo de la Jockey Club Gold Cup (G1)

Todo está listo para la nueva temporada del Fall Meet en el renovado hipódromo de Belmont Park, que abre sus puertas luego de tres años el próximo viernes 18 de septiembre con una programación de alto nivel que incluye como evento la Jockey Club Gold Cup (G1) de un millón de dólares en premios a repartir en distancia de 2,000 metros en pista de arena, en la cual Forever Young asume el protagonismo absoluto tras la baja de Sovereignty.

Breeders’ Cup: El “Samurai” Forever Young tiene a seis rivales

El estelar corredor japonés Forever Young se ha consolidado como la gran figura para la Jockey Club Gold Cup (G1), competencia dotada con 1 millón de dólares en premios que engalanará la histórica reapertura del remozado hipódromo de Belmont Park el próximo viernes 18 de septiembre.

El pupilo de Yoshito Yahagi, reconocido como el caballo más rico del mundo en actividad norteamericana con más de 31 millones de dólares en ganancias, buscará asegurar su pasaporte directo hacia la Breeders' Cup Classic y buscar el back to back en esta prestigiosa carrera que reparte 7 millones de dólares en premios, que es la carrera de arena con la recompensa económica más alta en toda Norteamérica.

Breeders’ Cup: Sovereignty es una ausencia notable

Este evento se transformó drásticamente cuando se oficializó que Sovereignty no estaría presente. Bill Mott, el entrenador de El Caballo del Año 2025 en Estados Unidos, tuvo que retirar a este del evento debido a una complicación física: un absceso en su casco posterior izquierdo. Esto lo hizo enfocarse directamente en la cita de noviembre.

El campeón japonés, que está establecido en Nueva York, ya ha hecho sus primeras presentaciones tanto en la pista principal como en la superficie de Tapeta de Elmont. El hijo de Real Steel está en perfectas condiciones y competirá formalmente este martes bajo la conducción de su jockey habitual, Ryusei Sakai, según confirmó Hiroshi Ando, el gerente del propietario Susumu Fujita.

Con la deserción de su competidor más importante, Forever Young se presenta como el rival indiscutible a vencer.