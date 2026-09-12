¡Exclusiva! En cuarentena 24 ejemplares sudamericanos que llegarán a la Rinconada a finales de mes

A pocas horas de iniciar la reunión 36 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, Caracas, Venezuela, con un total de 14 carreras que incluyen tres selectivas, dos de ellas Grado II, llega la importante noticia de que 24 ejemplares provenientes de Chile y Argentina estarían arribando a nuestro país a finales de mes, según información suministrada en exclusiva para el equipo de Meridiano Web y Gaceta Hípica.

Meridiano y Gaceta Hípica siempre en la noticia

La inclusión de estos nuevos corredores añade una enorme expectativa a la programación capitalina, que además reforzará cada jornada y a futuro nuestra cría. Este escenario se perfila como un espectáculo de primer nivel, donde los premios ofrecidos en nuestro país dejan en claro un gran atractivo no solo para el propietario inversionista local, sino también para el extranjero que busca mejores incentivos para su inversión; el purasangre de carreras, que es el principal protagonista.

El fruto del esfuerzo de la industria hípica: La Rinconada

La llegada de estos nuevos atletas a las pistas de La Rinconada es el resultado directo de un esfuerzo conjunto entre los propietarios y criadores de los principales haras del país, los inversionistas que defienden los colores de los diferentes studs y las propias autoridades hípicas.

Esta sinergia se traduce en un espectáculo de alta factura y en una organización logística eficiente, cuyo fin principal es la consolidación de un público cautivo cada vez más amplio y apasionado.

La fuente indicó que 21 ejemplares de los 24 son chilenos y los otros argentinos. Un total de 15 de los ejemplares comprenden entre las edades de 2 a 5 años. El resto vienen a cumplir rol de semental y yeguas madres.

El stud chileno “Monte de Oca” vendrá a Venezuela a hacer campaña en La Rinconada, con tres ejemplares. De igual manera, se informó que los 24 ejemplares están en cuarentena en Chile y Argentina. Donde partirán desde Santiago de Chile en un vuelo directo a Maiquetía, Estado La Guaira.