Kentucky Derby: Salahudin mantiene el invicto tras ganar el Iroquois Stakes (G3)

Con la apertura de la nueva temporada en el mítico hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, comienzan las preparatorias para el Kentucky Derby 2027 en su edición 153, a correrse el primer sábado de mayo. En el Iroquois Stakes (G3) y con premio de $300,000, el hijo de Uncle Mo, Salahudin, mantuvo su invicto en el inicio del camino al Derby de Kentucky de 2027.

Kentucky Derby: El Iroquois (G3) otorga 10 puntos al ganador

El Iroquois (G3) atrajo a 9 potros de dos años, de los cuales solo 7 estuvieron presentes en la milla de una vuelta sobre la pista de arena, en la cual Salahudin, representante del Zedan Racing Stables Inc., no tuvo una buena salida. Sin embargo, su jinete José L. Ortiz, muy paciente, se mantuvo detrás del pelotón mientras que la punta marcaba un ritmo de 22.85 y 46.35.

Al promediar el giro de la curva final, el entrenado por Bob Baffert hizo contacto con los punteros para desplegar su poderío ante el puntero He is No Lie, que regresó para tener un final ajustado de tan solo medio largo, y dejar un crono final de 1:36.54.

De manera, que los cinco primeros lugares de la prueba recibieron 10-5-3-2-1 puntos en la ruta al Derby de las Rosas. El Iroquois es una de las 11 carreras oficiales con puntos para caballos de dos años en 2026.

El Iroquois también participa en la serie dentro de un grupo de carreras clasificatorias para la Breeders' Cup, donde los tres primeros clasificados obtienen crédito para la cuota de inscripción de la Breeders' Cup Juvenile. El ganador recibe $30,000, $15,000 para el segundo y $7,500 para el tercero.