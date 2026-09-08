El camino al Kentucky Derby 2027 inicia este sábado con el Iroquois Stakes (G3)

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La temporada de otoño en el legendario óvalo de Churchill Downs levanta su telón de gala este sábado 12 de septiembre. Las autoridades de Louisville estructuran una espectacular cartelera hípica que consta de 11 competencias de primer nivel. El programa incluye un atractivo festival selectivo con cuatro grandes eventos que capturan la atención del hipismo venezolano e internacional: el tradicional Pocahontas Stakes (G3) para las potrancas de dos años, el millonario Locust Grove Stakes (G2) para yeguas maduras, el Open Mind Stakes en velocidad y el evento central de la tarde enfocado en los potros de la nueva generación.

Nómina oficial del Iroquois Stakes (Grade 3)

La gran atracción del día llega en la décima carrera del programa con la disputa del Iroquois Stakes (G3), pautado para las 5:29 PM (Hora del Este de EE. UU. / Venezuela). Esta emblemática prueba cuenta con una jugosa bolsa de $300,000 dólares en premios y se disputa en el exigente recorrido de 1 milla (1,600 metros) sobre la pista de arena principal. Su relevancia histórica radica en ser de forma oficial la primera competencia puntuable en la exigente ruta clasificatoria hacia el afamado Kentucky Derby 153 en mayo de 2027.

El sistema de clasificación otorga una escala de 10-5-3-2-1 puntos a los primeros cinco ejemplares en cruzar la meta, asegurando un boleto clave para el anhelado "Derby de las Rosas". Además, forma parte de la serie de bonificaciones de la Breeders' Cup, otorgando facilidades de inscripción hacia el campeonato de fin de año.

La nómina de jóvenes prospectos confirmada bajo los registros de Equibase presenta los siguientes competidores en orden: