Emisael Jaramillo: «Mi principal motivo para venir aquí era ganar carreras de Grado 1, la Breeders’ Cup y el Derby de Kentucky»

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El estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo cumplió de manera exitosa con sus compromisos de la quinta semana del mitin en el hipódromo de Del Mar. Esta representa su primera incursión como jockey profesional de planta en la competitiva Costa Oeste de los Estados Unidos, circuito donde ya conquistó la estadística de victorias y el liderato de Stakes de grado en el legendario óvalo de Santa Anita Park.

Estados Unidos: Entrevista exclusiva con Emisael Jaramillo tras su mudanza a California

El portal de noticias America's Best Racing publicó una entrevista especial con el fusta guariqueño, quien desveló sus vivencias, retos y las metas de máxima exigencia que aún persigue en el turf norteamericano.

Respecto a su contundente estreno en Santa Anita Park —donde se alzó con el campeonato de jinetes por encima del consistente Juan J. Hernández— Jaramillo se mostró conmovido: “Le debo mucho a Doug O’Neill porque me abrió las puertas de su caballeriza”, afirmó el fusta. “Me brindó los ejemplares necesarios para ganar en cualquier lote. Mi agente, Tom Knust, realizó una labor excelente. Agradezco profundamente a todos los entrenadores que me respaldaron sin conocerme previamente. Gracias a Dios, los resultados nos han acompañado”.

Tras dominar los lideratos históricos en Gulfstream Park, Florida, el campeón confesó que la radical decisión de trasladarse a California fue un consenso familiar impulsado por su hijo. Este lo motivó a buscar nuevos horizontes, como el reciente cupo obtenido para el Kentucky Derby G1 con el potro Robusta. Lamentablemente, Jaramillo no pudo conducir al ejemplar debido a compromisos previos adquiridos antes de confirmarse la inclusión del potro en la carrera por las rosas.

“A veces logras muchas cosas en tu trayectoria, pero siempre quedan metas por cumplir”, explicó Jaramillo. “El sur de California destaca por albergar a varios de los mejores caballos de Estados Unidos. Mi principal motivo para radicarme aquí era ganar carreras de Grado 1, la Breeders’ Cup y el Derby de Kentucky”.

Uno de esos grandes objetivos se materializó hace apenas dos semanas, cuando el venezolano conquistó el Bing Crosby Stakes G1 a bordo del ejemplar Listenupshance. Este lauro le otorgó una clasificación automática para la Breeders’ Cup Sprint que se celebrará en la pista de Keeneland.

Entrevista publicada en: Bloodhorse.com