¡Locura en el hipismo! Costó $2.500, va invicto y buscará su cupo al Kentucky Derby (G1)

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Nacido en California, es la nueva sensación del turf en Estados Unidos y no por ganar grandes carreras, sino por el dominio que han implementado en los óvalos humildes de la Unión Americana, Caps and Carnage, es un potro de dos años que va invicto en cinco presentaciones y llegó a costar $2.500 en la subasta de yearling de octubre en Arizona el año pasado.

Estados Unidos: El purasangre de $2,500 que marcha invicto

El potro de dos años Caps and Carnage se ha convertido en la sensación luego que el pasado 16 de agosto, consiguiera su quinta victoria de manera consecutiva, al ganar el Gold Rush Futurity en el hipódromo de Arapahoe, en Colorado y alcanzar una ventaja de 57 cuerpos de ventaja entre sus cinco victorias, cuatro de ellas, Stakes en cuatro óvalos distintos.

Caps and Carnage es un dosañero castrado, nacido el 24 de febrero de 2024, es un producto del semental Dads Caps en Fracas por Violence, propiedad de Candice Davis, entrenado por Dru Hall y con la monta de Luis Valenzuela, el cual no ha perdido en cinco actuaciones y ya ha generado $113.000 en ganancias a su dueña, seún información de equibase.

"En el nivel en el que competimos, no es muy común encontrar un purasangre de estas condiciones", comentó su propietaria, Candice Davis, sobre la adquisición realizada en la subasta mixta de otoño de 2025 de la Asociación de Criadores de Purasangres de Arizona (ATBA). "Definitivamente es único en su clase". Complementó para el portal de noticias Paulick Report.

Davis atribuye el éxito de Caps and Carnage en las pistas a su temperamento noble y a su conformación física perfecta.

"Su rutina diaria consiste en despertarse, comer y buscar afecto", comentó. "Luego toma otra siesta. Sale a trabajar (brisear) si se lo pides. Regresa y toma otra siesta. Duerme tres siestas al día y exige mucho cariño. Es como un bebé. Si pudiera traer a Caps a cenar conmigo todas las noches a la casa lo haría, porque es sumamente especial. Dejarlo entrar y comer pastelillos todas las noches", concluyó.

Luego de su último triunfo en el Futurity, el potro fue enviado de vuelta al establo de su entrenador en Sweetwater Downs, en Rocky Springs, Wyoming. Su entrenador reconoce que un potro con su talento es difícil resistirse a la tentación de entrar a la ruta del Kentucky Derby G1 del 2027 donde tendrá tres años y será elegible.

Caps and Carnage podría tener su próxima presentación en el inicio del meeting en Cheyenne Park, en la jornada del Bally’s Cheyenne Park si sale una carrera adecuada para él. Luego, recibirá un merecido descanso de 60 días antes de participar en Sunland Park en Nuevo México con la mira del Sunland Park Derby.