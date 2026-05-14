Ni Bad Bunny y Michael Jackson fueron los suficiente buenos como para destronar al Kentucky Derby ¿No lo crees? Aquí te lo decimos

Suscríbete a nuestros canales

La era digital 2.0 se caracteriza por la proliferación y consolidación de múltiples plataformas digitales que permiten la conexión simultánea de millones de usuarios alrededor del mundo. En este contexto, la evolución tecnológica ha impulsado el desarrollo constante de servicios de streaming que se adaptan y renuevan de manera continua para ofrecer experiencias personalizadas y accesibles en tiempo real.

Un récord sin precedentes

Estas plataformas facilitan a los usuarios el acceso a una amplia variedad de contenidos, abarcando desde eventos culturales y deportivos hasta programas informativos, educativos y de entretenimiento general.

Estos servicios contribuyen a satisfacer los intereses y necesidades de audiencias cada vez más exigentes, permitiendo la transmisión instantánea y global de eventos, lo que transforma la manera en que consumimos y participamos en el mundo digital.

El evento que ostenta el récord histórico como el más transmitido vía streaming en la historia de los Estados Unidos es la pelea de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson, la cual fue emitida a nivel global por la plataforma Netflix.

Los números no mienten

Sin embargo, si se evalúa bajo el modelo multiplataforma tradicional (que unifica televisión digital, aplicaciones móviles y streaming directo), el Super Bowl hasta la fecha del Kentucky Derby (G1) se consideraba como el rey absoluto en territorio estadounidense.

Aunque se ubicó levemente por detrás en el promedio general con 125.6 millones de espectadores, marcó hitos digitales masivos a través de plataformas unificadas como Peacock, NBC Sports Digital y NFL+. Logró el pico de audiencia más alto en la historia de la TV estadounidense con 137.8 millones de usuarios concurrentes durante el segundo cuarto. Su espectáculo de medio tiempo, protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien a su vez superó el espectáculo de Mychael Jackson, quien para la fecha mantenía el liderato de audiencia.

Estos números fueron desbastados por los dos minutos más emocionantes del deporte “Kentucky Derby” que se disputó el pasado 2 mayo. America's Best Racing (ABR), emitió un comunicado la mañana de ese jueves en donde indica, que la plataforma nacional de contenido y marketing de The Jockey Club, anunció resultados récord en su campaña para el Derby 2026.

La campaña de ABR generó más de 150 millones de visualizaciones de video en Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok y YouTube, casi el doble de los 76 millones de visualizaciones de su ya récord de la campaña de 2025.

El total de interacciones superó los 10,7 millones, un aumento del 191 % con respecto al año anterior, mientras que las impresiones generales superaron los 104 millones, un 98 % más que el año anterior.

¿Cuál fue el video más visto durante el Derby?

La pieza central de la campaña fue la grabación exclusiva de ABR de la reacción de la entrenadora Cherie DeVaux ante la victoria de Golden Tempo, un triunfo que convirtió a DeVaux en la primera mujer en la historia de la carrera en entrenar al ganador del Derby de Kentucky.

El video resultante acumuló casi 32 millones de visualizaciones solo en Instagram, llegando a 21,3 millones de cuentas con 2,75 millones de interacciones y 421 000 veces compartido, con un 98,6 % de su audiencia proveniente de personas que no seguían la plataforma. Posteriormente, el video fue emitido por medios nacionales como NBC, CNN, Fox News y muchos otros, así como en las redes sociales de personalidades influyentes y celebridades.

Las estimaciones más conservadoras sitúan el total de visualizaciones en redes sociales de terceros del material audiovisual propiedad de ABR entre 55 y 155 millones de visualizaciones adicionales, más allá de los propios canales de ABR.