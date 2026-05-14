Conoce al ejemplar chileno que sale entre los mejores Caballos del Mundo

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Este jueves, la IFHA (Federación Internacional de Actividades Hípicas) dio a conocer la actualización de su listado de los mejores caballos del mundo, donde por tercer mes consecutivo aparece el gramero Ka Ying Rising (NZ) como el mejor de la actualidad, gracias a su racha de 20 victorias consecutivas.

Estados Unidos, Caballo chileno entre los mejores ejemplares del mundo según la IFHA

Con una puntación de 120 unidades salen igualados un total de ocho purasangres de carreras que los ubican en el 16 puesto de los mejores ejemplares del mundo hasta el mes de mayo del presente año, y uno de ellos, es el representante chileno Teao, reciente ganador del Gran Premio Latinoamericano G1 que se desarrolló en el hipódromo de Monterrico en Perú.

Teao es un purasangre de cinco años, propiedad del Stud El Tata, y entrenado por Julio Orellana, viene de ser conducido por Luis Torres es una de las pruebas más reconocidas por el turf latinoamericano, es un producto del semental Ya Primo (Chi) en la matrona Ti Ricorderai (CHI) por Seeking the Dia (USA).

Este cincoañero ha cumplido con una campaña de seis victorias en 12 presentaciones, es nacido en el Haras Don Alberto del turfman Carlos Heller, con esta victoria se ubica como el mejor purasangre sudamericano en la reconocida publicación que es apoyada por la empresa Longines, la cual patrocina la mayor parte de los mejores Stakes del turf en el mundo.