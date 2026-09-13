Manuka Honey consigue sus primeros puntos camino al Kentucky Oaks (G1)

El mítico hipódromo de Churchill Downs, de las torres gemelas, el circuito que alberga a los “dos minutos más emocionantes de las carreras de caballos en el mundo”, el Kentucky Derby, celebró las dos primeras clasificatorias para mayo, el Iroquois Stakes (G3) y el Pocahontas Stakes (G3); este último le sirvió a Manuka Honey para sumar sus 10 primeros puntos rumbo a las orquídeas.

Kentucky Oaks: Manuka Honey toma el Pocahontas Stakes

Manuka Honey, hija de Upstart, obtuvo 10 puntos para el clásico de yeguas el próximo mes de mayo en Churchill Downs, que le otorgó a su entrenador, Brian Lynch, el primer triunfo en este evento. Manuka Honey mantuvo su invicto en tres presentaciones tras el triunfo en este evento, que fue la edición 58, en crono de 1:36.90 para la clásica milla en pista de arena.

Luis Sáez, partiendo desde el tercer puesto entre siete potrancas de dos años, tuvo que emplear a fondo a Manuka Honey, en la recta final para alcanzar y someter a Scarlett Begonia y Miss Anna, que se batieron en duelo desde el tope de la recta final.

De esta manera, Manuka Honey pudo aprovechar esta estéril pelea para conseguir el triunfo en la primera preparatoria "Camino a Kentucky Oaks" y obtener 10 puntos.

La Pocahontas fue la primera de las 33 carreras clasificatorias para el Longines Kentucky Oaks (G1) que se disputarán el próximo mes de mayo, y se otorgaron puntos a los cinco primeros clasificados en una escala de 10-5-3-2-1.