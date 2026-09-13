Al Hudaiba y Gimme a Nother imponen su clase rumbo a las Breeders’ Cup 2026

Este sábado el hipódromo de Woodbine, Canadá, presentó una interesante cartelera en la que incluyó cuatro pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup, todas de Grado 1, en las cuales Al Hudaiba y Gimme a Nother imponen su clase para tomar un lugar seguro en la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1) y Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1), respectivamente.

Breeders’ Cup: Al Hudaiba impone su clase en el Summer Stakes (G1)

El dosañero europeo Al Hudaiba ratificó su enorme potencial al adjudicarse el prestigioso Summer Stakes (G1) en el césped de Woodbine. Defendiendo los colores de Godolphin y bajo la magnífica conducción del jinete William Buick, el pupilo del entrenador Charlie Appleby corrió a la expectativa antes de desatar un fuerte avance por el centro de la pista.

Pese a "zigzaguear" bruscamente hacia la baranda en los 200 metros finales, su neta superioridad le permitió contener el avance de Oscar y detener el cronómetro en 1:35.66 para la milla. Con este triunfo, el talentoso hijo de Dark Angel aseguró su pasaje directo con todos los gastos pagos a la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1).

Breeders’ Cup: Gimme a Nother alcanza la gloria en el E.P. Taylor Stakes

Gimme a Nother paralizó a los aficionados con su accionar pegada al riel. La yegua sudafricana Gimme a Nother conquistó de forma valiente el codiciado E.P. Taylor Stakes (G1), dotado con una bolsa de $750,000 dólares. Conducida magistralmente por el jockey miembro del Salón de la Fama, John Velázquez, la pensionista de Graham Motion se plantó con firmeza en la recta final de Woodbine para dominar un dramático final de cuatro competidoras.

La hija de Gimmethegreenlight selló así su cuarta victoria consecutiva y capturó su primer lauro de máxima escala en suelo norteamericano para el Newstead Stables. Gracias a esta vibrante exhibición, la campeona garantizó su boleto automático rumbo a la codiciada Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1).